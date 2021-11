Um acidente entre um caminhão prancha e uma motocicleta deixou três pessoas mortas no início da noite deste domingo (7), a cerca de quatro quilômetros da cidade de Feijó (AC).

As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando colidiram com o caminhão. Um técnico de enfermagem que trabalha no hospital de Feijó disse ao ContilNet que todos morreram na hora em que sofreram o forte impacto.

O caminhão estava carregado de madeira e estacionado na margem da BR-364, quando aconteceu o grave acidente.