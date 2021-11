‘Um momento que pareceu 300 anos’, diz mãe após bebê tomar remédio mais caro do mundo; após 4 dias, ele já mexe os braços

“O sentimento que eu tive no momento da aplicação foi surreal. Não sei nem falar, nem definir o momento, mas, o principal é o sentimento de dever cumprido que eu e o meu marido tivemos. Nós chegamos no nosso objetivo e foi uma hora, um momento que pareceu 300 anos. Eu fiquei flutuando no chão parece, ao mesmo tempo que tinha sido invadida por uma sensação de muita gratidão”, afirmou ao g1 a mãe.

Conforme a enfermeira, muitas pessoas não ajudaram na questão financeira, porém, compartilharam, torceram e oraram pela melhora do menino. “Sei que tinha muita gente rezando pela gente, pelo que estamos passando. No dia da aplicação, quando cheguei do hospital, senti um cansaço extremo. Só que nós vencemos e agora vamos para as próximas batalhas, que são as terapias e a reabilitação dele”, comentou.Ainda em Curitiba (PR), a mãe falou que deve retornar a Mato Grosso do Sul somente após mais duas semanas. “O Bernardo ainda precisa fazer exames de sangue, do fígado. A primeira coleta vai ser amanhã e a próxima na outra quinta-feira. Se estiver tudo certo, nós vamos voltar para casa e ele vai passando por exames todo mês, a cada 45 dias. Mas ele está evoluindo já e eu chorei de emoção ao ver ele erguendo os braços”, ressaltou.

Além disso, a mãe fala que Bernardo já apresentou evolução nos membros inferiores, sendo que já “conseguiu sustentar as pernas” por um período. “Ele aguenta alguns minutinhos com ela flexionada deitado. A fisioterapia ainda não começou de forma intensa e até ele deve estar pensando muito na transformação do corpo dele. Aos pouquinhos, todos nós vamos aprendendo com o que está acontecendo”, disse.

Decisão favorável