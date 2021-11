“Uma conduta imoral e criminosa”, diz delegado de Sena sobre atuação do secretário da Semsur

O delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, se pronunciou agora há pouco sobre a operação “Combustol” que resultou em duas prisões no município, dentre as quais a do secretário Jeocundo Assis, que assume a pasta da Semsur.

De acordo com o delegado, foi descoberto um esquema de fornecimento de combustível por meio da citada secretaria. “Ainda não sabemos a dimensão do prejuízo ao erário público, mas o caderno inquisitório está bem instruído com relação ao caso. Trata-se de uma conduta imoral e criminosa”, disse ele.

Além do secretário, uma mulher que também trabalha na Semsur foi presa. Os dois se encontram na Delegacia nesse momento e ainda hoje deverão passar por uma audiência de custódia, onde o juiz definirá se continuarão presos ou não.

As prisões foram resultado de uma investigação minuciosa da Polícia Civil.