Uma mulher e uma adolescente são detidas transportando drogas em ônibus no interior do Acre

Uma mulher de 37 anos foi presa e uma menor de 17 anos foi apreendida, acusadas de tráfico internacional de drogas, na tarde deste sábado (6). A abordagem e a prisão aconteceu na Rodovia AC-40, próximo ao Parque de Exposições Wildy Viana, no Loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as mulheres saíram com os entorpecentes da cidade de Brasiléia, no interior do Acre, em um ônibus e já estavam sendo monitoradas pela polícia há algum tempo. Após saber que as duas “mulas do tráfico” estavam vindo para Rio Branco, foi montada uma barreira policial com militares do Gefron, com o apoio das companhias Choque e Giro, ambas do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O ônibus foi parado e, durante a revista nas bagagens, as mulheres se apresentaram muito nervosas e na revista pessoal foram encontrados 8 quilos de pasta a base de cocaína presos aos corpos delas, fixadas por uma espécie de colete.

Ainda segundo a polícia, as mulheres receberiam R$ 5 mil pelo transporte da droga de Brasiléia a Rio Branco, onde seria entregue a um traficante da capital.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão maior e de apreensão a menor, que foram conduzidas para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga apreendida, para a tomada das medidas cabíveis.