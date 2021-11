Universo 68 realiza feira neste domingo no Recanto Food & Beer

Unindo um espaço livre e aberto a todos os públicos com pessoas que se permitem receber, incentivar, criar, transmitir e conectar, a próxima feira Universo 68 acontece no dia 07, domingo, no Recanto Food & Beer, localizado na Avenida Ceará.

O Circuito Universo, mais conhecido como mini feiras Universo 68, acontecem uma vez ao mês e buscam além de incentivar um empreendedorismo sustentável e econômico, fomentar a cultura e a música local. Já o Recanto Food & Beer é considerado pelo seu público um espaço acolhedor, livre e bastante inovador da nossa capital acreana, principalmente pelo seu foco na diversidade de gênero.

A feira, que terá início a partir das 17h, reunirá ao todo, 17 lojas e marcas, além disso, o evento contará com atrações musicais de artistas acreanos que estarão presentes no palco aberto.

Para o proprietário do Recanto Food & Beer, Gabriel Santos, o Recanto nasceu com esse propósito de ser um agente intermediador entre a juventude com outros agentes culturais. “Quando falamos de uma feira como a Universo 68, estamos falando em promover cultura, empreendedorismo e pequenos negócios e tudo isso tem a cara do Recanto. Tenho certeza que ambos os lados vão sair ganhando”, afirma Santos.

Desde 2018 até agora, a Universo 68 realizou 12 eventos. O Circuito Universo são mini feiras com capacidade reduzida, que antecedem o evento principal. Essas mini edições são adaptadas para a situação atual da pandemia, e acontecem em vários locais da cidade, reunindo empreendedores de diversos segmentos, atrações artísticas e musicais, além disso atrai o público que está cada vez mais crescente.

“Nossa intenção com os eventos é conectar pessoas, sonhos e propósitos, gerar oportunidade, visibilidade, estimular o empreendedorismo e a cultura através das redes colaborativas. Ter empresas como o Recanto apoiando e abrindo as portas para essa geração é de extrema importância, fortalece ainda mais o ciclo empreendedor que tem sofrido tanto nesses últimos anos, com a pandemia e as consequências da situação econômica do país”, diz a Co-fundadora da Universo 68 e CEO da marca Hi Frida, Raryka Souza.

O objetivo da feira é incentivar a cultura, fomentar o empreendedorismo acreano e aproximar o público aos novos modelos de negócio, com foco no e-commerce local.

“É gratificante ver o Recanto abrir as portas para receber a feira Universo 68 e espero que possamos fazer mais parcerias como essas para incentivar o empreendedorismo e a cultura local. Agora mais do que nunca precisamos apoiar os empreendedores e artistas que foram tão afetados com a pandemia. Tenho certeza que será um sucesso”, finaliza a sócia da Universo 68 e proprietária da loja Território Verde, Ingrid Barbosa.