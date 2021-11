Cantora Marília Mendonça morre em queda de avião em MG

Um avião de pequeno porte caiu, nesta sexta-feira, às 16h20, perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Uma das vítimas fatais é a cantora Marília Mendonça. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás.

O corpo de bombeiros confirmou a morte da cantora por nota: “Nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”.

Marília usava o avião para ir a um show em Caratinga. Antes do embarque, ela chegou a filmar um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter. Momentos depois da queda, fãs começaram a suspeitar nas redes sociais de que se tratava da queda do avião da cantora.

Informações divulgadas pela Anac apontam que o avião estava em situação regular — ou seja, tinha autorização para táxi aéreo — e foi fabricado em 1984. A investigação da queda da aeronave ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), como antecipou a Globonews.

No Twitter, “Marília Mendonça” se tornou um dos tópicos mais comentados dessa tarde de sexta-feira. Entre os tuítes, fãs preocupados com a saúde da cantora e outros usuários apontam a semelhança do acidente com o que levou à morte do cantor Gabriel Diniz — que morreu em 2019 após a queda de um jatinho.

Quem é Marília Mendonça

Aos 26 anos de idade, Marília é um dos maiores nomes da nova geração da música sertaneja nacional. Em 2015, lançou seu primeiro EP, mas o reconhecimento veio mesmo em 2016, época em que vendeu 240 mil cópias. A canção mais famosa, “Infiel”, se tornou a mais conhecida do álbum, alçando a cantora à visibilidade nacional.

Daí para frente, Marília já acumulou: uma indicação ao Grammy latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” e em 2019 lançou um projeto com shows gravados em todas as capitais do país, chamado “Todos os Cantos”. Com ele, Marília venceu a categoria de Música Sertaneja da aclamada premiação de música.