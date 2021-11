Urgente: governo impõe medida preventiva de segurança por ameaças de facções e cancela show do MC Poze em Rio Branco 

Por meio da Portaria 331, lavrada no último sábado (14), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, cassou a licença de segurança conferida ao Estabelecimento Maison Borges, para realizar o show do Mc Poze do Rodo com início às 22h, desta segunda-feira (15) e encerramento às 5h, de terça-feira (16).

A Sejusp levou em conta “as notícias veiculadas nas mídias e informações levantadas pelos órgãos de inteligência vinculados ao Sistema Estadual de Segurança Pública e a outras agências congêneres de todo o país, dando conta de graves ameaças contra a vida e a integridade física de pessoas, perpetradas por organizações criminosas, em outros Estados da Federação, a exemplo do Amazonas, Bahia e Espírito Santo. A manutenção do evento em questão, em tese, poderá carrear a violação de direitos e garantias fundamentais individuais e coletivas, a paz pública e a harmonia social”, diz documento.

O secretário também considerou os registros de violência generalizada em show realizado pelo MC Poze, na cidade de Joinville-SC, na última sexta-feira (12) que resultou em diversos registros de brigas generalizadas, tentativa de homicídio e pessoas feridas, inclusive, uma esfaqueada.

Confira, na íntegra, a Portaria Sejusp 331: