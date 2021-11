URGENTE: Grave capotamento na BR-364 deixa cinco pessoas feridas

Na tarde desta quinta-feira (18), um grave acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, onde um carro modelo Gol branco capotou por várias vezes com três adultos e duas crianças no KM 5 da BR-364 sentido a Universidade Federal de Rondônia.

De acordo com informações preliminares de uma das vítimas, sendo a esposa do motorista, eles saíram da cidade de Guajará-Mirim sentido a capital, e estava chovendo muito, quando já estavam se aproximando da Ponte do Bate estaca o carro aquaplanou e fez com que o motorista perdesse o controle da direção e passasse por cima do canteiro central e na sequência capotasse por várias vezes.

Rapidamente alguns motoristas que passavam pelo local ajudaram a retirar as vítimas de dentro do automóvel e as crianças junto com um adulto foram levados por populares até a emergência do hospital João Paulo II. O estado do marido dela de 31 anos, estava com o estado mais grave recebeu o atendimento de uma equipe de uma unidade avançada do Samu e também foi levado para o João Paulo II.

A PRF manteve o local isolado e solicitou uma equipe de perícia para fazer os trabalhos necessários para que o veículo pudesse ser retirado do meio da via e assim pudesse ser liberado a via, pois se formou uma fila de vários quilômetros de carros e carretas que seguiam sentido Acre.