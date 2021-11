Prefeitura diz que greve dos médicos em Rio Branco é ilegal e caso pode parar na Justiça

A greve dos médicos no Acre, que teve início nesta segunda-feira (8) pode parar na Justiça. A informação foi dada pelo advogado e secretário de Gestão do município, Jonathan Santiago, durante coletiva de imprensa ocorrida na manhã desta segunda-feira (8), na sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Segundo Santiago, a gestão “entende que se não houver consenso, o município vai buscar meios ilegais, pois a greve é ilegal já que não nos furtamos de fazer as negociações. Além disso, deve-se manter uma porcentagem [em exercício] e é necessário informar ao Município com 72 horas antes – o que não aconteceu. Garantimos o aumento linear, mas é necessário esperar”, explicou, afirmando que uma reunião foi marcada com o sindicato para ocorrer ainda nesta segunda. “Mas, se não houver sensibilidade, buscaremos o judiciário para que a população não sofra as consequências”, completa.

O secretário disse que a prefeitura já prevê o aumento pretendido pela categoria, mas está fazendo estudos do impacto financeiro e analisando os casos de cada categoria, já que os médicos não são os únicos que buscam reajustes.

“Nosso compromisso é que até o fim do ano legislativo serão enviados para aprovação na Câmara. Temos outros profissionais além de médicos dentro da área da saúde. Já fizemos um levantamento”, explicou o secretário.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, o órgão conseguiu negociar com alguns profissionais que estão realizando o atendimento. “Um profissional que faz a diferença, mas conseguimos contornar; conversamos com alguns médicos que estão atendendo”, disse.