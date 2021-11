A 1ª edição do “V5 Rodeio Indor – Festa Country”, ocorrerá entre os dias 3 e 6 de fevereiro do ano que vem, no rancho Marca V5, em Sena Madureira.

A principal atração musical da festa já foi confirmada, é a dupla sertaneja Gino & Geno, que se apresentará no dia 5 de fevereiro.

A produção do evento promete divulgar em breve os demais detalhes do evento.