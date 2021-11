A blogueira acreana Juliana Vellegas usou as redes sociais para informar aos seus seguidores que não conseguiu embarcar no cruzeiro promovido pelo cantor Wesley Safadão. O motivo é que ela havia se vacinado contra a Covid-19 na Bolívia, com a Sputinik V, de fabricação russa.

De acordo com influencer, quando chegou na hora de entrar no navio, ela foi proibida de embarcar. “A Sputinik não vale no Brasil. Eu não sabia disso”, disse.

Veja os vídeos: