Vagas de emprego: Méliuz abre 100 postos para atuação em home office

“Não adotamos o trabalho remoto apenas como medida emergencial de responsabilidade sanitária. No Méliuz, entendemos que esta é uma oportunidade para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e, consequentemente, sejam mais realizadas, pessoal e profissionalmente”, afirma Lorena Puppo, diretora de RH do Méliuz.

Cargos e remuneração

Todas as oportunidades são para candidatos com nível superior completo. Confira os cargos disponíveis:

Analista de Dados Sênior

Analista Sênior de Curadoria URA

Data Product Manager Sênior

DBA / Database Administrator Pleno

Exclusivo para pessoas com deficiência na área de tecnologia

Pessoa Analista de Marketing Growth Pleno

Pessoa Analista de Operações E-commerce Pleno

Pessoa Analista de SEO Pleno

Pessoa Arquiteta de Software Pleno

Pessoa Coordenadora de Desenvolvimento

Pessoa Desenvolvedora Back-end Pleno

Pessoa Desenvolvedora Back-end Sênior/Especialista

Pessoa Desenvolvedora de Testes Sênior

Pessoa Desenvolvedora Front-end Pleno

Pessoa Desenvolvedora Fullstack – Jr, Pl, Sr, Esp (Vagas Remotas)

Pessoa Desenvolvedora Mobile Pleno

Pessoa Desenvolvedora Mobile Sênior/Especialista ( Vaga Remota)

Pessoa Engenheira de Dados Sênior ( Vaga Remota)

Pessoa Estagiária em Estratégia/Planejamento Financeiro

Pessoa SRE / DevOps Pleno

Pessoa SRE / DevOps Sênior / Especialista

Pessoa Supervisora de Growth Marketing

Product Designer Pleno

Product Manager – Finance Product Ops

O aprovado receberá salário compatível com a função, além de benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição e vale-alimentação e auxílio para o trabalho remoto.

Como se inscrever

Essas vagas foram publicadas no portal de carreiras do Méliuz. Para mais informações, basta acessar o site, clicar no cargo de interesse e ler a descrição completa fornecida pela empresa.

Se quiser se inscrever, é só clicar em “Apply” e criar uma conta na plataforma. Quem preferir pode fazer o login com o Facebook ou LinkdIn. Não perca tempo e oa sorte!