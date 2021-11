Vai ter Réveillon e Carnaval no Rio! Prefeitura confirma as festas

Ao que tudo indica, a Prefeitura do Rio de Janeiro bateu o martelo e os cariocas terão Réveillon este ano e Carnaval em 2022 . Em recente entrevista à Jovem Pan, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, declarou que não existe possibilidade da cidade cancelar ou postergar as festas e que, nesse momento, não há qualquer razão para cancelamento ou adiamento. Soranz aposta na cobertura vacinal da população carioca. O governador Cláudio Castro também afirmou, na quinta-feira (25/11), que o Réveillon “provavelmente deve acontecer”.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!