Variante Ômicron: veja quais países já têm casos da nova linhagem da Covid-19

Veja onde a variante já foi detectada:

Botsuana

África do Sul

Hong Kong

Israel

Bélgica

Inglaterra

Escócia

Alemanha

Itália

Holanda

Portugal

Austrália

Dinamarca

Canadá

A confirmação do diagnóstico da Covid-19 é realizada por meio de testes moleculares, chamados tecnicamente de RT PCR. Após a confirmação de que se trata de uma amostra positiva para o novo coronavírus, os pesquisadores realizam o sequenciamento genômico, que permite identificar as informações genéticas do vírus e confirmar qual variante está envolvida na infecção.

A cepa também foi encontrada em Botsuana, no Sul da África, e em Hong Kong, na Ásia.

A Bélgica foi o primeiro país da Europa a registrar um caso da nova variante da Covid-19. A informação foi divulgada pelo virologista Marc Van Ranst, cujo laboratório trabalha em conjunto com o departamento de saúde pública belga. O caso foi identificado em um viajante que voltava do Egito para a Bélgica no dia 11 de novembro.

A variante Ômicron também foi detectada em Israel na sexta-feira (26). Segundo o Ministério da Saúde local, o caso foi identificado em uma pessoa que veio do Malauí. Além deste caso já confirmado, há suspeita de mais dois casos vindos do exterior que aguardam resultados de testes.

Até o último domingo (28), a Inglaterra já havia detectado três casos da variante Ômicron, um na capital Londres e outros dois no interior do país. As informações foram divulgadas pelo secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid.

Nesta segunda (29), a Escócia confirmou seis casos da nova cepa da Covid-19. Os casos escoceses estão nas áreas de Glasgow e Lanarkshire, de acordo com um comunicado à imprensa do governo.

Dois casos da nova variante foram detectados no estado da Baviera, no Sul da Alemanha, afirmou o ministério regional da Saúde neste sábado. As duas pessoas infectadas entraram no país pelo aeroporto de Munique, no dia 24 de novembro, antes que as medidas de isolamento estipuladas em relação à África do Sul entrassem em vigor.

A Itália também confirmou um caso associado à variante Ômicron, neste sábado, segundo informações do Instituto Nacional de Saúde (ISS). O genoma foi sequenciado no Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Bioemergência do Hospital Sacco, de Milão, a partir de uma amostra positiva de um paciente procedente de Moçambique, na África.

As autoridades da Holanda afirmaram que 61 de cerca de 600 pessoas que chegaram a Amsterdã em dois voos da África do Sul na sexta-feira testaram positivo para a Covid-19. “Em várias das pessoas testadas, presume-se que a variante Ômicron foi encontrada”, disse o Instituto Holandês de Saúde (RIVM) em um comunicado.

Portugal anunciou, nesta segunda (29), que foram identificados 13 casos da variante Ômicron ligados a um time de futebol de Lisboa. Um dos atletas viajou para a África do Sul recentemente.

Na noite de sábado (27), dois casos da nova mutação foram identificados na Austrália em passageiros que saíram do continente africano. Ambos estavam assintomáticos, tinham recebido as duas doses da vacina contra Covid-19 e deverão cumprir quarentena. Outras 260 pessoas, entre passageiros e tripulantes, que passaram pelo sul da África, também estão isoladas.

Na manhã de domingo (28), a Dinamarca registrou dois casos da variante Ômicron em viajantes que chegaram da África do Sul. De acordo com as autoridades locais de saúde, os infectados foram colocados em isolamento e as pessoas que tiveram contato com eles serão testadas.

Dois casos da variante Ômicron foram confirmados no Canadá, disseram autoridades provinciais de saúde no domingo (28).

