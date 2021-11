Vários acidentes são registrados durante feriadão na fronteira do Acre

Somente no cruzamento localizado ao lado do Comando do 5º Batalhão da PM localizado na Avenida Rui Lino, em Brasiléia, dois foram registrados envolvendo motos. A mulher e o homem que estavam em motos, sofreram escoriações e foram levados ao hospital pela equipe do SAMU, onde ficaram em observação, sendo liberados horas depois. Somente no cruzamento localizado ao lado do Comando do 5º Batalhão da PM localizado na Avenida Rui Lino, em Brasiléia, dois foram registrados envolvendo motos. A mulher e o homem que estavam em motos, sofreram escoriações e foram levados ao hospital pela equipe do SAMU, onde ficaram em observação, sendo liberados horas depois.

Na avenida Manoel Marinho Montes também houve registro de um acidente, onde o adolescente de 14 anos foi surpreendido por um cão que tentou atravessar a rua no momento em que passava. O impacto fez com que o jovem perdesse o controle e caísse no asfalto.