Vaza vídeo intimo de jogador da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá; veja

Aos 24 anos, o craque da seleção Lucas Paquetá se viu envolto em uma polêmica ao ter um vídeo intimo divulgado na internet. O assunto tomou conta do Twitter nesta terça-feira (16). O jogador se tornou conhecido ao jogar no Flamengo e alcançou fama internacional ao jogar pela Seleção Brasileira e se destacar no futebol europeu atuando pelo time francês Lyon.

Memes começaram a se espalhar nas redes sociais, zoando o jogador, com trocadilhos sobre as partidas pela Seleção Brasileira. Os vídeos atribuídos ao meio-campista datam de 2018, na mesma época em que ele se tornava ídolo do Flamengo e já era considerado uma das maiores promessas do futebol da época.

Ainda em 2018, gravações com suposto conteúdo semelhante do jogador já tinham caído na internet. Nos vídeos, o suposto jogador aparece se masturbando, além de aparecer em fotos de cueca e mostrando a barriga tanquinho, típica de atletas de alto nível no futebol, mas sem mostrar o rosto. Paquetá ainda não se pronunciou sobre o vazamento dos vídeos.



Ultimamente, o craque está sempre sendo convocado por Tite para atuar ao lado dos grandes jogadores da seleção, como Neymar, Richarlison, Gabigol e companhia. Inclusive, Paquetá deverá enfrentar a seleção argentina nesta terça-feira (16), em jogo da 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de Quatar 2022.

O jogo deverá acontecer em San Juan, interior da Argentina, às 20h. O Brasil já está classificado para o mundial ano que vem. Jogando pela segunda temporada pelo Lyon da França, Paquetá fez desde sua estreia, 6 gols e deu três assistências a gol em 17 jogos ao todo com a camisa do time europeu. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, Paquetá foi o jogador mais novo entre os 35 anos a ser convocado para ser suplente de um dos principais jogares da equipe.

O apelido surgiu devido ao local onde o jovem nasceu, na Ilha de Paquetá. O jovem meio-campo já recebeu alguns prêmios desde que virou jogador profissional, a começar em 2018, atuando com a camisa rubro-negra, quando ganhou o Troféu Bola de Prata pelo canal ESPN e o Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta. Ele também foi eleito o melhor meia daquele ano pelo GloboEsporte.com e venceu o prêmio Craque do Campeonato Brasileiro, da CBF.

Venda de vídeos íntimos

O EM OFF publicou com exclusividade que o jogador Fábio Braz, que já passou por times como Corinthians e Vasco, estava vendendo conteúdo adulto para conseguir uma grana extra sem muito esforço. Os fãs de Fábio Braz e torcedores do jogador já podem assinar o plano mensal. Para acompanhar os conteúdos, contendo fotos e vídeos exclusivos, é necessário desembolsar o valor de R$ 39,90.

“Conheço a assessoria da MC Rebecca e da Lary Bottino. Um dia em uma conversa informal, tivemos essa ideia juntos, de fazer esse conteúdo exclusivo para maiores de 18 anos. Já havia feito a [revista] G Magazine há alguns anos atrás, então achei que não teria problema algum e o negócio era tentar. Isso pra ver no que poderia dar. Não tinha nada pra perder e sempre fui tranquilo quanto a isto, em fazer fotos sensuais”, contou Fábio ao lembrar como surgiu a ideia.