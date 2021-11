Veículo da Emurb cai de ponte, vítima fica presa em ferragens e helicóptero é acionado para resgate

Uma caminhonete com três profissionais da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) caiu dentro de um igarapé localizado no Ramal “Vai se ver” da Transacreana, na tarde desta quinta-feira (11). O veículo despencou de uma ponte.

As vítimas estavam trabalhando na recuperação do ramal.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros à reportagem do ContilNet, uma das pessoas ficou presa às ferragens da ponte e as outras duas foram lançadas nas águas com o veículos. Todos estão em estado grave.

O major Cláudio Falcão explicou que o resgate será feito de forma aérea pelo helicóptero do Governo do Estado.

“Devido à situação das vítimas, que estão em estado grave, é impossível socorrê-las com as caminhonetes traçadas do Corpo de Bombeiros. Também não dá para a ambulância ter acesso ao local. Por isso, eles serão socorridos pelo helicóptero”, argumentou.

Consultada sobre o assunto, a Emurb declarou que foi informada sobre o acidente e está tomando todas as medidas necessárias para ajudar no socorro às vítimas. O prefeito Tião Bocalom já mobilizou o comandante da Defesa Civil.