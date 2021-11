Veja o gol do Palmeiras: Raphael Veiga abre o placar na final da Libertadores 2021

O gol do Palmeiras hoje contra o Flamengo foi marcado por Raphael Veiga. O meia recebeu passe rasteiro de Mayke e, livre dentro da área, abriu o placar para o time alviverde na final da Copa Libertadores da América neste sábado (27), depois de belo lançamento de Gustavo Gómez pela direita, no Centenário. Veja o gol do palmeiras hoje, abaixo, com narração de Téo José, na transmissão do SBT.