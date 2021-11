Veja quem são os favoritos da Champions 2021/22

Por onde começar, hein? O PSG até merecia estar uns degraus mais abaixo. Foi completamente dominado pelo City no primeiro tempo, conseguiu sair na frente, mas depois sofreu a virada. Tem craques, mas pouca cara de time. E ainda convive com rumores sobre a saída de seu técnico.

O Real Madrid provou que aquela derrota no Bernabéu para o Sheriff foi um acidente. O time merengue foi à Transnítria – oficialmente, à Moldávia – venceu o time de Tiraspol sem sustos. Mostra cada vez mais consistência com Carlo Ancelotti. Nunca duvide do Madrid.

O Ajax não se cansa de ganhar. E Haller não se cansa de fazer gols. O time de Erik ten Hag é um dos três que venceram todos os seus jogos na Champions. Caiu uma posição no nosso ranking, mas está dentro da margem de erro. Segue no Top-5.

O Liverpool passeia no grupo mais forte da Liga dos Campeões, enquanto os rivais estão desesperados na briga pela outra vaga do Grupo B. Klopp até poupou alguns titulares, mas venceu o Porto com um golaço de Thiago e mais um de Salah.

O Bayern de Munique está em crise. Venceu por apenas um gol de diferença. Mas isso não é o suficiente para tirá-lo do topo do nosso ranking. Com uma pintura de Lewandowski, os bávaros seguem com uma campanha perfeita e são o time mais forte até agora.

