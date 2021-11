Vendedor, Social Media e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (03), duas oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para vendedor e social media.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Vendedor na “Ambev Acre”: Ser vendedor(a) na Ambev é sair todos os dias para proporcionar aos pontos de venda o poder de escolha e de oferta para seus consumidores finais, ser embaixador(a) das marcas e dos ativos nos pontos de venda, proporcionar a melhor execução, precificação, estocagem e cuidado com os produtos.

– Social Media na “Agência Elysium” (remoto): Planejamento de conteúdo para redes sociais e blogs de nichos variados, criação de conteúdo em texto para redes sociais e blogs de vários nichos, agendamento e gerenciamento de postagens conforme planejamento, produção de relatórios e análise de dados para tomada de decisões estratégicas, produção e revisão do material de apoio dos nossos cursos. Contratação em regime CLT, com remuneração de R$1,5 mil + vale alimentação.