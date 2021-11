Verdades Secretas 2 terá ménage entre Giovanna, Cristiano e Tadeu

Giovanna vai atrás de um dos profissionais da Blanche Models para se satisfazer. No entanto, Cristiano muda de ideia e decide ir até o apartamento da irmã de Bruno (João Vitor Silva). Ao chegar no local, ele se surpreende ao ver a jovem no ato com Tadeu, no final do capítulo 22.

“O que você quer? Eu tava me sentindo sozinha”, alegará Giovanna. “Precisa me explicar nada, não”, retruca o ex-policial. “De boa, cara. Eu não quero causar nenhuma crise”, se justifica o bonitão. Para evitar estresses, a loira sugere: “Por que você não se junta com a gente?”.

Verdades Secretas 2 contará com 50 capítulos, com lançamentos feitos em blocos de 10 episódios a cada 15 dias. Na plataforma de streaming da Globo, as próximas estreias acontecerão em 1º e 15 de dezembro.