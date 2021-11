Vereador Jacamin cobra da Prefeitura melhorias em ruas de Sena Madureira

Em entrevista cedida à imprensa recentemente, o vereador Jacamin (PP), voltou a reivindicar da Prefeitura de Sena Madureira um trabalho de melhoramento em algumas Ruas que ficam localizadas nas proximidades da antiga Escola Siqueira de Menezes. São elas: Travessa José Barquete, Rua Sargento Sousa e Travessa Vila Militar.

De acordo com o parlamentar, esses locais estão praticamente intrafegáveis. “Mais uma vez, em nome dos moradores, estamos cobrando as devidas providências por parte do prefeito. Esse trecho da Sargento Souza e da Travessa José Barquete é usado não somente por quem mora na Vila Militar, mas também pelos moradores do São Francisco, no Segundo Distrito. Eles atravessam a catraia e vão ao centro por essas Ruas. Recentemente deu uma chuva e o lamaçal tomou conta. O prefeito precisa fazer alguma coisa por esses moradores”, comentou.

A insatisfação por parte dos moradores é grande já que o prefeito Mazinho Serafim está no segundo mandato e até hoje nada foi feito no local.