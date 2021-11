Vestida de ‘Flordelis’, dona de salão faz concurso de halloween entre funcionários

Um salão de beleza, localizado no bairro Chácara Cachoeira, área nobre de Campo Grande, realizou um concurso com o tema de halloween neste fim de semana e ainda “está dando o que falar”. Sem saber, clientes foram surpreendidas por funcionários fantasiados com o tema halloween e, enquanto faziam pé, mão e cabelo, escolheram “a mais assustadora”.

A dona do estabelecimento comercial se vestiu de Flordelis, a ex-deputada apontada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Ela foi presa pela Polícia Civil em casa, no dia último dia 13 de agosto. Ao deixar o imóvel, a acusada carregava uma Bíblia e repetia a seus familiares: “Amo vocês, fé em Deus”.

Enquanto isso, nesse sábado (30), outros nove funcionários fizeram maquiagens artísticas e andaram pelo salão vestidos de bruxa, “It a Coisa”, “Jigsaw” – personagem dos jogos mortais, vampira, caveira, noiva cadáver, zumbis, entre outros. Ao mesmo tempo, postaram as fotos nas redes sociais e foram centenas de comentários.

