Viciada em plásticas, mulher gasta mais de R$ 500 mil em procedimentos

No total, a quantia gasta com as modificações corporais já soma mais de R$ 500 mil. As despesas, segundo ela, foram custeadas com os lucros que obteve na plataforma OnlyFans.

“Gosto que meu corpo pareça falso. Gosto de parecer diferente. A cada cirurgia que faço, é como se fosse um hobby. Já fiz oito no total”, declarou ela. Amber relatou ao jornal britânico The Sun que é viciada em cirurgias plásticas. Ela revelou que pretende ainda aumentar o tamanho das mamas, realizar um novo procedimento para levantar o bumbum e uma nova plástica no nariz, pois ainda não está satisfeita com o resultado. Atualmente, após a terceira cirurgia para aumento dos seios, eles pesam cerca de 6,5 kg. Amber relata que por conta disso não consegue amarrar os próprios cadarços e nem ao menos ver os próprios pés. “Minha família não concorda e não gosta das cirurgias que eu faço, mas agora já estão acostumados. Eles apenas aceitam”, concluiu Amber.