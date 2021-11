Victor Ferraz, ex-noivo de acreana Raissa Barbosa, vai voltar para o pornô gay; confira

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

No início do mês de outubro, a acreana Raissa Barbosa havia anunciado um noivado com o ator Wellington Raposo, popularmente conhecido pelo nome de Victor Ferraz. No entanto, após inúmeras polêmicas, o relacionamento chegou ao fim em menos de um mês. Com isso, o rapaz voltará a fazer o seu antigo trabalho: filmes voltados para o público LGBTQIA+.

Quando o noivado foi anunciado, o rosto Victor Ferraz logo foi reconhecido por parte do público. No entanto, o rapaz declarou que não iria mais trabalhar com isso. Mas, com o fim do relacionamento, ele não teve dúvidas na hora de voltar atrás. Foi a segunda vez que Wellington e Raissa terminaram. Eles já haviam namorado e se separado, antes de retomarem a relação e trocarem alianças de noivado.

O retorno do astro pornô foi destaque em vários sites nacionais que também destacaram a conturbada separação e as polêmicas entre o ator e a acreana.

A revelação veio através do Instagram do ator. Um fã perguntou se ele tinha a pretensão de “voltar para o pornô gay” e Victor respondeu sem nenhum pudor. “Firme e forte. Marreta vai cantar“, declarou.