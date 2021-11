Vídeo: Confusão e pancadaria são registradas no Bar do Nunes, em Sena; gerente é agredido

Na madrugada deste sábado, 13, uma briga generalizada no Bar do Nunes em Sena Madureira foi registrada em vídeo por clientes que presenciaram o momento. A confusão envolveu diversas pessoas, que se agrediram no bar e na BR-364, onde o estabelecimento é localizado.

Os vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram o momento da briga e o cenário de destruição no Bar após a confusão. Um jovem foi agredido por diversas pessoas. Este não é o primeiro registro de brigas no estabelecimento neste ano.

A reportagem do ContilNet tentou contato com o gerente do Bar Nunes, que chegou a ser agredido, mas não houve resposta.

O espaço está aberto para qualquer posicionamento por parte dos responsáveis pelo estabelecimento.

Confira: