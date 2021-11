Vídeo: Drone da polícia encontra mulher desaparecida que estava inconsciente

Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada num campo, à noite, devido à imagem térmica de um drone da polícia de Nottinghamshire, em Inglaterra.

Na última quinta-feira, a mulher tinha sido dada como desaparecida da sua casa em Nottinghamshire e as autoridades acreditavam que ela poderia estar na área de Belvoir Castle.

Para auxiliar nas buscas, a polícia recorreu à equipe de drones. Minutos após ter decolado, o drone da polícia encontrou a mulher desaparecida devido à imagem térmica.

Os agentes da polícia receberam as instruções com a sua localização e rapidamente chegaram ao local onde estava a mulher. Apesar de ter recebido tratamento médico, ela não estava ferida com gravidade.

“Na quinta-feira à noite, os nossos agentes precisaram enfrentar o desafio de encontrar uma mulher desaparecida, no frio, e potencialmente muito fragilizada na escuridão total. Uma operação de busca tradicional podia ter levado horas mas o nosso drone foi capaz de encontrá-la em segundos”, explicou o piloto dos drones da polícia de Nottinghamshire, Vince Saunders.

Para ver o vídeo CLIQUE AQUI.