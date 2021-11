Vídeo: em 34 segundos, acreano derrota paraense e vence luta de MMA no Rio de Janeiro

O Acre tem um novo campeão numa das principais categorias do MMA. Trata-se de Wendel Almeida, de 26 anos de idade, da Academia Índio Fight, de Rio Branco (AC), que precisou de apenas 34 segundos no octógono no primeiro round, para vencer seu oponente por nocaute técnico. A luta foi no Rio de Janeiro, pelo campeonato Shoto Brasil, um dos maiores eventos de MMA da América Latina, realizado no Rio de Janeiro.

Wendel Almeida segue invicto no torneio, com quatro lutas e quatro vitórias. Na última luta, venceu o paranaense Lucas Martins, também de 26 mesmo, com o mesmo peso, na categoria 75 quilos. O ranking do lutador paraense era de uma vitória e uma derrota.

Nos primeiros movimentos da luta, Almeida conseguiu acertar um chute na cabeça do oponente, que passou a dar sinais de que sentiu o golpe. Em seguida, ao acreano foi para cima e definiu a luta com apenas 34 segundos.

Veja o vídeo de como se deu a luta vencida pelo acreano: