VÍDEO: Filho do Spider, Gabriel Silva sofre nocaute no primeiro round em luta de kickboxing

Mais cedo no evento, o irmão de Gabriel, Kalyl Silva, de 22 anos e com um cartel de uma vitória na única luta que havia feito, se apresentou contra o turco Melo Pamuk, que ostentava um cartel de uma vitória e duas derrotas, e conseguiu uma bela vitória por decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27 e 30-27). Mostrando um bom controle de distância e aplicando golpes plásticos como chutes rodados que acertaram algumas vezes a cabeça do adversário, Kalyl Silva por vezes lembrou o estilo do pai ao atacar de formas surpreendentes o turco, que teve poucos momentos de destaque no combate. Veja no vídeo abaixo a luta completa a partir da marca de 1h34m15s.