Vídeo: Garimpeiro flagra esposa na cama com personal trainer e caso repercute na internet

Um vídeo que viralizou nas redes sociais demonstra a importância de um ditado que diz: “Siga sempre sua intuição! Ela não mente!”. Foi isso que fez um garimpeiro, em Poconé, a 100 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, que teve vontade de retornar mais cedo para casa, por causa da chuva no garimpo onde trabalha.

Ao chegar, foi informado que sua esposa tinha saído para a academia. A mulher não atendia as ligações. Com a “pulga” atrás da orelha, o homem compareceu ao local e flagrou a esposa transando com seu personal trainer (pago pelo maridão).

Revoltado, ele gravou o vídeo, chorando, onde expôs o caso.

“Peguei no ato ela me traindo aqui, olha só. Olha de onde eu vi a L. saindo. Liguei para ela e ela não atendeu o celular. Olha só a cama está até amassada, suada de sexo”, relata, indignado.

Na ocasião, a mulher se trancou no banheiro da academia, para não aparecer nas filmagens, enquanto o marido traído chorava e lamentava para a família o ocorrido, informando que até a moto dela havia sido comprada por ele.

“Olha só pessoal da família, que humilhação para mim que estava trabalhando no garimpo, que humilhação. Por que você fez isso comigo?”, questionou.

O garimpeiro não expõe o personal trainer, dizendo que ele não tem culpa no cartório. Ele também afirma que quer a mulher fora de sua casa.

Acompanhe o momento do flagra: