Vídeo: influencer Acreana tieta famosos e mostra tudo que rolou no aniversário de Deolane, viúva de MC Kevin; assista

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, reuniu diversos famosos em aniversário de 34 anos. O evento aconteceu na Mansão Ferrara, em São Paulo, nesta quarta-feira (3).

Jojo Todynho, Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Taty Girl, foram alguns dos convidados VIPs.

O influenciador acreano Thiago Matheus, mais conhecido como “Acreana” mostrou os detalhes da glamourosa noite. Na companhia da cantora de forró Taty Girl, e também da famoso influencer trans, Bianka Nicoli, o influencer curtiu a noite com muitas selfies e stories. Do lado de fora do evento, uma grade foi levantada na entrada do evento. Um grande número de fãs dos influenciadores e artistas foram até o local do evento para tentar tirar fotos.

