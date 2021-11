Vídeo: lutador nocauteia adversário com chute e quebra a perna

Uma cena chamou a atenção do mundo das lutas neste fim de semana. Em um torneio realizado em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, um lutador acertou um chute no rosto de seu oponente, levando-o a nocaute. No entanto, a força do golpe foi tamanha que o autor do chute quebrou o tornozelo ao executar o movimento.

Veja o vídeo: A cena ocorreu no dia 19 de novembro durante o Captain’s Fight Club, evento realizado nos Estados Unidos. Dylan Kiskila acerta um chute na altura do rosto de Kai Duque, e logo após aplicar o golpe acaba “pisando em falso”. É possível ver na imagem a lesão causada. A fratura foi semelhante a do irlandês Conor McGregor, que acabou fraturando o tornozelo durante sua luta contra Dustin Poirier, em julho, durante o UFC 264.