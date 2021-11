Vídeo: milhões de caranguejos canibais cruzam estradas na Austrália

Cerca de 50 milhões de caranguejos canibais cruzaram estradas na região da Ilha Christmas, na Austrália, durante a migração anual.

As multidões de crustáceos saem de vários pontos da ilha em direção ao oceano para acasalar e deixar suas ovas. O momento, considerado a maior atração turística da ilha, foi capturado por internautas. Veja o vídeo abaixo:

O fenômeno ocorre nas primeiras chuvas da estação chuvosa, por volta de outubro ou novembro. O momento exato, no entanto, é determinado pela fase da lua, sempre no último quarto, com uma maré alta recuante, fato que cientistas ainda não sabem explicar.

Para garantir a segurança dos animais, o Departamento de Parques bloqueia diversas estradas por dias. Além disso, estruturas são construídas para que eles cruzem vias de forma segura.

Apesar de terem uma dieta baseada em folhas, frutas e flores, esses crustáceos costumam comer seus filhotes após retornarem da primeira migração ao oceano.