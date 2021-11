Vídeo mostra a volta da sucuri gigante apelidada de vovozona

O guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira voltou a se encontrar com a sucuri que deixou seu canal famoso em agosto de 2021. A cobra enorme flagrada nadando na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, foi apelidada carinhosamente de vovozona.

“Meu objetivo é mostrar esse animal como forma de preservação e espero que gerações futuras possam presenciar esse bicho tão incrível da nossa natureza”, disse na época em entrevista ao G1. Esta semana, Teixeira compartilhou mais um vídeo da sucuri que tem cerca de 6 metros de comprimento. É importante lembrar as fêmeas de sucuri são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos, o que justifica seu apelido. Confira as imagens do canal “Sucuri no Pantanal Bonito MS”: O respeito e a preservação das sucuris Os vídeos impressionantes que mostram esses animais na natureza precisam ser gravados de uma distância segura para que eles não sejam importunados, pois perseguir ou causar danos em espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime. Além da cobra “vovozona”, uma sucuri menor apelidada de “mãezona”, com estimativa de 5 metros de comprimento, já foi flagrada. O vídeo mostra as duas fêmeas durante a troca pele, um processo chamado ecdise ou muda, que permite o crescimento do animal e ajuda a remover parasitas que estavam na pele antiga.