Vídeo: motorista abandona ônibus lotado após reclamação sobre demora

Um motorista abandonou o ônibus que dirigia após ouvir reclamação sobre a demora dos intervalos do coletivo. O caso aconteceu na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

A confusão começou quando uma passageira se demonstrou indignada. Após ouvir gritos do interior do veículo, uma mulher que estava no ponto de ônibus gravou o ocorrido.

“Eu fiquei sabendo que o motorista é uma pessoa muito paciente, de boa índole e raramente perde a paciência. Só que uma mulher brigou com ele por causa do tempo que levou para o ônibus passar”, comentou Fernanda Markley, autora da gravação.

Nas imagens, é possível ver o motorista andando para longe do veículo, que estava cheio de passageiros.

