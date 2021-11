VÍDEO: mulher mata marido e depois implora para ele acordar

Uma mulher foi gravada implorando para o marido acordar, logo depois de matá-lo com um golpe de canivete em um bar. O caso aconteceu no município de Vera, em Mato Grosso. O vídeo, feito no sábado (27), mostra o momento em que ela chacoalha o homem e pede “amor, acorda. Acorda, amor”.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. A mulher teria dormido fora de casa depois de ser ameaçada pela vítima, na noite de sexta-feira (26). O crime ocorreu no dia seguinte. O homem teria ido atrás dela em um bar e tentado agredi-la. Na tentativa de se proteger, ela cometeu o homicídio, peefurando o abdômen do marido. A mulher confessou o crime e foi encaminhada à delegacia, onde está a disposição da Justiça. Confira o vídeo: