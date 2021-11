Vídeo: Tiago Piquilo é acusado de se masturbar na piscina de A Fazenda 13

Na cena, o músico está conversando com Rico Melquiades e outros colegas de confinamento. Ele está encostado em um canto da piscina com as duas mãos próximas à área íntima.

Veja o vídeo:

Esse macho nojento se masturbando com as meninas dentro da piscina mds será que ele acha que a câmera não pega? tudo bem que essa câmera da Record é uma merda, mas achar que ela não grava aí já é demais pic.twitter.com/WnhYjFMoGf — Hulkinha🐬 (@Maroquita2) November 2, 2021

As imagens logo pararam nas redes sociais, e internautas aproveitaram para comentar o tema. “Vocês viram o Tiago se masturbando na piscina da A Fazenda? Isso na presença de duas mulheres e do Rico também! Gente, isso é grave!”, disse um.