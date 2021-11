Vingança: sem aceitar término do relacionamento, mulher toca fogo no Gol 1997 do ex e acaba presa

“Por vingança” do ex-namorado, uma jovem de 21 anos, moradora em Campo Grande, foi presa em flagrante na madrugada de sábado (06), na Vila Popular, após colocar fogo no carro dele. Ela passou duas noites na cadeia e, em audiência de custódia nesta segunda-feira (08), a Justiça decidiu pela liberdade provisória.

A Justiça também proibiu a jovem de ficar a menos de 300 metros do ex-namorado e da atual companheira dele, os quais estavam juntos em casa quando o carro foi incendiado.

Conforme o registro policial, o casal dormia quando foi acordado por um homem que se apresentou como policial. Ele segurava as duas mulheres e contou que o carro do rapaz, de 21 anos, havia sido incendiado.

O Gol ano 1997 ficou destruído. Diante da situação, a companheira do rapaz agrediu a ex dele, deixando-a com escoriações.

À polícia, o rapaz contou que a ex já o havia ameaçado de morte e dizia que se ele não ficasse com ela não ficaria com ninguém.

A jovem falou para a polícia que namorou com o rapaz por quatro anos e ao saber do atual relacionamento dele, colocou fogo no carro “para se vingar”.

Ela foi até a casa do ex levada por uma amiga, a qual não sabia da intenção dela. Esta foi detida, porém, não foi autuada em flagrante.