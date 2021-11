Vinicius Junior brilha, Real bate Shakhtar e lidera na Champions

Pressão, susto e gols

O Real começou mandando na partida. Logo aos cinco minutos, Modric apareceu livre na área, mas perdeu o tempo da bola e chutou em cima do goleiro Trubin.

Os ucranianos responderam logo em seguida, com chute na trave de Alan Patrick. Mas quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 14 minutos, Vinicius Junior aproveitou falha de Marlos e deixou Benzema na boa para inaugurar o marcador.

O Shakhtar não se abalou com o gol e manteve a postura corajosa na partida. E aos 39 empatou, com Fernando, após passe de Alan Patrick.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com o mesmo panorama. O Real tinha a posse de bola, mas o Shakthar colocou as manguinhas de fora e passou a ameaçar mais os espanhóis. Mas no talento individual os mandantes chegaram ao segundo gol.

Após bela troca de passes, mais uma vez Vinicius Junior deixou Benzema na boa para marcar. O jogo seguiu com os visitantes tentando empatar a partida, mas o Real segurou o resultado até o fim.

A vitória levou o Real Madrid à liderança do grupo D, agora com nove pontos. O Shakthar é o lanterna, com apenas um ponto.