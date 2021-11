Virgin Galactic diz que vendeu cerca de 100 passagens de voos espaciais por US$ 450 mil cada uma

Em outubro, a empresa anunciou que atrasaria seu primeiro voo comercial do terceiro para o quarto trimestre do ano que vem, para realizar melhorias na segurança. A empresa confirmou na segunda-feira que mantém a previsão.

No terceiro trimestre de 2021, a empresa de Branson teve prejuízo líquido de US$ 48 milhões, menos do que os US$ 92 milhões que perdeu no mesmo período em 2020.