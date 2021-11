Voluntários fazem rifa para ajudar Bruninho, filho de Eliza Samúdio, a comprar material escolar

Menino tem 11 anos e nunca recebeu pensão do pai, o goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza em 2010. Intenção com rifa é arrecadar R$ 3 mil.

“O dano está configurado. Esperamos que isso não repita. O direito da família será preservado e se houver alguma ameaça, todas as medidas serão tomadas com rigor”, finaliza a advogada.

Para a advogada da família, além de ferir preceitos na área penal e civil, o dono do bar e o rapaz que aparecem na foto feriram o código de defesa do consumidor. “Como a publicação foi feita com tom comercial e nas redes sociais, temos que acionar esta instância”.

A advogada que representa Bruninho e Sônia, na área de crimes digitais, Mônica de Moura Castro, frisou que já iniciou o processo cível. “Conversamos com o delegado de Manaus. O rapaz que se fantasiou se voluntariou a prestar esclarecimentos. Estamos esperando o dono do bar, se não for de forma voluntária, deve ser intimado”.

Sônia informou que as medidas jurídicas contra o caso de Manaus já estão sendo providenciadas. “Nós vamos processar, não sei como pessoas fazem coisas como essa, mexem com uma dor profunda”.

Não é a primeira vez que pessoas utilizam do crime para se fantasiarem. “Quando vi, me remeteu a um sofrimento de 2018, que tinha uns estudantes que fizeram uma postagem semelhante”, retomou.

Sônia contou ao Bruninho, filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno, sobre a fantasia registrada em Manaus. “Eu consegui fazer com que ele [Bruninho] não visse. Conversei e falei a respeito do que estava ocorrendo, até para preparar ele. Na escola pode haver comentários. Ele ficou assustado comigo, pensando que eu não estava bem”, relembrou.

“Olha, triste, muito triste! Muito indignada pelo comportamento desse ser humano. A pessoa foi infeliz. Não sei o que está acontecendo hoje com o ser humano, é terrível”, detalhou com a voz embargada.

Procurada pelo g1 , a mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura, que mora em Mato Grosso do Sul, relembrou do momento em que recebeu a notícia da “brincadeira de mau gosto”.

Eliza Samudio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi achado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade.

Nessa segunda-feira (1º), um cliente de um bar em Manaus, compartilhou a foto nas redes sociais, no qual está com um saco de lixo fantasiado de goleiro Bruno, condenado pela morte da Eliza. Ao comentar o assunto, Sônia disse que “é difícil ver sua filha retratada como lixo”.

“A família não está passando fome, a questão não é essa. É que ele é um menino muito especial que, inclusive, ficou preocupado com a avó quando soube de uma fantasia usada recentemente. É uma criança, mais evoluída que muito adulto e estamos sempre em contato com ele e a dona Sônia. Eles precisam de respaldo, mas, como não vejo políticas públicas neste sentido, nós buscamos fazer esse acolhimento”, argumentou.

“Conheço a luta dela, dele, sei o quanto é um menino esforçado e temos amigos que, esporadicamente, ajudam nestas questões sociais. Mesmo o Bruninho tendo bolsa na escola, as despesas da avó neste ano passaram de R$ 3 mil, porque tem a matrícula, lanche e as apostilas, além de outros gastos, então, eu comprei algumas coisas com o tema natalino, além de uma caneca personalizada e uma agenda de 2022 e estou organizando a rifa”, comentou.

Voluntários realizam uma rifa para ajudá-lo com a matrícula e compra do material escolar para 2022. A intenção é arrecadar, no mínimo, R$ 3 mil.

