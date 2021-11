Weverton é de nível mundial e está entre os 10 melhores goleiros do mundo, afirma Alisson

De fora da última convocação do técnico Tite na Seleção Brasileira (por conta de um acordo entre os cluebs e a CBF), Weverton foi lembrado pelo companheiro Alisson na coletiva de pré-jogo ao ser questionado sobre a alta concorrência pela camisa 1 no gol da amarelinha.

Nos últimos 10 jogos da seleção, Alisson foi titular em três oportunidades, assim como Weverton, enquanto Ederson recebeu quatro oportunidades na escalação inicial. Na ocasião, ele destacou o momento do camisa 21 do Verdão, classificando-o como goleiro de nível mundial, atuando no futebol brasileiro.

– Para mim o Weverton é um goleiro de nível mundial, não só talvez o melhor jogando no futebol brasileiro, mas está aí, jogando alto, entre os 10 melhores goleiros do mundo. E se deve também aos resultados dele dentro de campo, porque quando a gente fala de melhores são aqueles que estão vencendo. E para mim isso o credencia no cenário do futebol mundial – afirmou.

O arqueiro do Verdão ficou de fora desta última convocação para outros dois jogos nas Eliminatórias por um acordo entre os clubes brasileiros e a CBF para que não fosse “prejudicados” na reta final da temporada.

No auge de seus 33 anos, Weverton soma sete jogos pela seleção principal, além de seis partidas com a amarelinha que garantiu o ouro olímpico no Rio 2016, com direito a defesa de pênalti na grande decisão.