Weverton revela pedido de “paizão” Abel após título do Palmeiras e diz que já pensava em pênaltis contra Gabigol

Convidado do “Bem, Amigos!”, do SporTV, na noite desta segunda-feira, Weverton explicou o sentimento na hora do gol do título e disse que já estava mentalizando os pênaltis dos rivais. Principalmente de Gabigol, rival pelos clubes, mas companheiro de seleção brasileira.

– Quando o Deyverson pegou a bola eu pensava: “Calma, tu tá sozinho, dribla o goleiro e faz o gol”. Quando bateu na perna do Diego e entrou… eu já estava me preparando para os pênaltis, lembrando os jogadores que estudei. Mas aí quando o Deyverson fez o gol, pensei “aqui não passa mais nada”. Imagino que para nós seria muito mais sofrido do que para o Flamengo enfrentar uma decisão de pênaltis, porque já tínhamos perdido a da Supercopa para eles.

– Geralmente tenho uma colinha na garrafa que tomo água, ali ao lado do gol. Tinha a probabilidade. O legal do Gabigol é que fui com ele em todas essas últimas convocações, e treinamos muito pênalti. Virou um cara legal, a gente sempre apostava, a gente treinava muito. Pensava que seria engraçado. Ele faz alguns gols, mas eu pego alguns também (risos) – brincou Weverton.