WhatsApp libera uso em outros aparelhos sem celular conectado

O WhatsApp começou a liberar uma atualização que permite usar o mensageiro em outros dispositivos sem necessidade de ter um celular conectado à internet. Com a função, é possível acessar conversas no aplicativo para computador ou no WhatsApp Web mesmo que o seu smartphone esteja desligado — há um limite de quatro dispositivos conectados simultaneamente.

O recurso, prometido em julho, chegou primeiro ao WhatsApp Beta e agora desembarca em mais smartphones como uma atualização na versão estável do mensageiro. Ele pode ser visto na seção de aparelhos conectados do app.

Ao ativá-lo pela primeira vez em sua conta, o WhatsApp mostra uma notificação de que todos os dispositivos previamente logados serão desconectados, e você terá que realizar um novo login usando o código enviado para o celular. Posteriormente, o uso não depende mais de uma conexão com a internet no smartphone.

Vale ressaltar que a função altera o código de segurança do WhatsApp — portanto não se assuste ao receber a mensagem de que um amigo mudou seu código no aplicativo. Provavelmente você verá muitas dessas nos próximos dias.

WhatsApp garante criptografia de ponta a ponta

Apesar da maior liberdade para uso do WhatsApp, o serviço garante que mantém a criptografia de ponta a ponta para proteger conversas em todos os aparelhos. A empresa precisou adaptar seu sistema de segurança para permitir o uso de múltiplos dispositivos sem a dependência da conexão com o smartphone.

Basicamente, agora cada aparelho tem um código próprio para identificação, e todos eles são vinculados à sua conta em uma lista de dispositivos no servidor.

Limitações do WhatsApp em aparelhos conectados

Apesar de liberar a função tão aguardada, o WhatsApp ainda tem algumas limitações no uso de múltiplos dispositivos. Uma delas é exclusiva para usuários de iPhone — não é possível limpar ou apagar conversas em aparelhos conectados caso o seu celular principal rode iOS.

Além disso, o WhatsApp não permite o uso de múltiplos dispositivos em tablets, e mensagens ou chamadas para contatos com versões muito antigas do mensageiro também são barradas. Unsplash/Alexander Shatov

Aparelhos conectados não podem ver localização em tempo real (você deve visualizá-la pelo smartphone) e nem criar ou visualizar listas de transmissão.

Recurso não dispensa completamente o celular

Por fim, é importante destacar: a novidade não dispensa completamente o uso de um celular. Você precisa de um smartphone como aparelho principal para confirmar seu número de telefone e conectar novos dispositivos. Caso o aplicativo não seja aberto no seu celular por mais de 14 dias, o WhatsApp vai desconectar automaticamente todos os outros aparelhos logados na sua conta.