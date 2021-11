WhatsApp Web sem celular conectado é liberado para mais usuários

Com a atualização, o app poderá ser acessado em até quatro computadores de forma independente, mesmo que o smartphone esteja desligado.

A versão atual do WhatsApp funciona com uma interface que espelha, no computador, o aplicativo do celular. Todo o processo de envio, recebimento e criptografia das mensagens é feito no aparelho móvel, o que muda na nova versão.

Ainda assim, o usuário precisará escanear um QR Code e realizar o desbloqueio biométrico no smartphone para dar início à sessão no computador.