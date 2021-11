Whindersson Nunes se pronuncia após ser acusado de usar mulheres para engravidar

Whindersson Nunes foi acusado por uma internauta de ter usado sua ex-companheira, Maria Lina, apenas para “procriar”, dispensando a moça logo depois que ela perdeu o filho que esperava.

Diante da situação, o comediante resolveu rebater a publicação em questão, lamentando a forma com a qual a tal pessoa tratou a morte do seu filho, como se fosse um capítulo de novela:

“Você, fala da morte do meu filho como um capítulo, é na sua novela eu sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com você um senso que você não tem”.

Antes da sua resposta, algumas pessoas disseram que ele havia terminado tudo com Luísa Sonza pelo fato da cantora não querer engravidar. Os comentários foram intensificados após uma entrevista recente de Maria Lina.

Em entrevista à revista Marie Claire, ela disse que foi o youtuber quem decidiu romper laços amorosos com ela.

“Não foi uma escolha minha. Por mim, isso não teria acontecido. Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho, e depois a pessoa que estava do meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida”, desabafou ela.

“Foi difícil para mim como mulher. Ainda está sendo, mas estou aprendendo a me reerguer. Minha única escolha nesse momento é ser forte, não tenho outra opção. Pelo meu filho, minha família, meus amigos, meu trabalho”, lamentou ainda.

Após a divulgação da reportagem, vários usuários da web apontaram o fato de que Whindersson, aparentemente, não teve nenhuma responsabilidade afetiva em seus dois últimos relacionamentos. Para muitos, ele queria apenas realizar o sonho de ser pai.

“Parece que ele só usa as mulheres pra engravidarem, aí se algo ruim acontece ele larga elas como se não fossem merda nenhuma”, disparou uma seguidora.

“Whindersson precisa de um tratamento psicológico porque depois dessa entrevista, tive certeza que ele não procura uma parceira e sim uma barriga de aluguel. A mulher não dá o que ele quer e ele simplesmente cai fora, sem mais e nem menos”, escreveu outra.

“A entrevista da ex do Whindersson só mostrou que ele quer uma barriga de aluguel e não uma esposa, doentio”, declarou ainda uma terceira pessoa.

Confira:

Você tá falando da minha maior dor como se fosse uma novela pra você, fala da morte do meu filho como um capítulo, é na sua novela eu sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com vc um senso que vc não tem. https://t.co/f6DBSaqHM0 — Whindersson (@whindersson) November 4, 2021

a gata privou a conta mas eu printei pic.twitter.com/FCRCw0I677 — flávia (@whinbelem) November 4, 2021