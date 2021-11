Workshop sobre eleições reúne pré-candidatos, advogados e dirigentes partidários em Rio Branco

O workshop “Eleições 2022”, instruído pela equipe da consultoria política Coêlho & Farias, na última sexta-feira (12), em Rio Branco, reuniu pré-candidatos ao Governo do Estado, deputado federal, deputado estadual, advogados, dirigentes partidários e assessores parlamentares.

Para a empresa de consultoria a avaliação do evento foi positiva, já que todas as vagas foram preenchidas, e a interação entre os participantes aconteceu com bastante fluidez.

De acordo com os consultores políticos, o evento mostrou que “a política acreana passa pro um processo de profissionalização e mudança”.

Veja as fotos do workshop: