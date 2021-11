Xuxa, após ser chamada de débil mental por Mara Maravilha, detona apresentadora: “Só me da mais pena”

Recentemente, durante uma participação no Programa do Ratinho, do SBT, a apresentadora Mara Maravilha, decidiu atacar Xuxa. Desse modo, sem papas na língua, a morena sem um comentários extremamente pesado, ao vivo.

Tudo começou após Sérgio Malandro chamar Xuxa de Rainha dos Baixinhos. No entanto, vale ressaltar que qualquer brasileiro conhece a loira assim, por conta de seus programas e canções para o público infantil. Mas, a ex-apresentadora do Fofocalizando não gostou, e detonou o humorista, o chamando de “puxa-saco“.

Bom, como se isso não bastasse, a apresentadora não parou por aí! No intuito de continuar seu ataque à Xuxa, Mara Maravilha fez uma versão bem diferente do hit Ilariê. Em suma, ela trocou a letra original, por palavras preconceituosas.

“Está na hora, está na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh“, cantou Mara Maravilha

Desse modo, o apresentador, Ratinho, achou graça do momento. Todavia, Sérgio Malandro, que é amigo pessoal de Xuxa, defendeu a loira, reprendendo a morena. “Não fala mal da minha irmã. Não fala mal da minha irmã na minha frente“. Xuxa revela ter pena de Mara

Mas, se engana quem acha que Xuxa ficou quieta. Muito pelo contrário, nesta segunda-feira (10), ela comentou em um perfil.

“Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. E te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso? Por mim, ok. Só me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estão ‘nessa expressão’. É simplesmente feio”.

Além disso, Xuxa pediu desculpa para os fãs, pela fala preconceituosa e pesada de Mara Maravilha. “Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todas as ex-apresentadoras são assim. O que ela quer é espaço, não dê a ela”.