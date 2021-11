Xuxa sobre atração por mulheres: “Nunca, mas não acho difícil”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)

Aos 59 anos, ela conta que hoje o que menos gosta em seu corpo é a falta de cabelo e colágeno. “Nesse momento, gosto das minhas rugas, mas ver o meu pescoço sem colágeno é muito feio (…) Fico incomodada com a estupidez de algumas pessoas que acreditam que a velhice não vem para todos”, afirma.

Questionada sobre ter feito um ensaio nu, a aterna “Rainha dos Baixinhos” relembra que foi há muito tempo. Tudo era diferente. “Hoje sou uma mulher grande, mas gosto de tirar fotos que normalmente não tiro no dia a dia. Se aparecer uma oportunidade de fazer algo artístico, bonito, que ainda não fiz, com todo o cuidado para não me expor, pode ser. Não preciso fazer por dinheiro ou porque gosto de mostrar meu corpo de senhora. Eu insisto: faria se fosse algo diferente e com tudo ou cuidado do mundo”.

Atração por outras mulheres?

“Não, nunca. Mas não acho difícil. Porque acredito no amor entre as pessoas, e sei que se eu amasse uma mulher, todos os que me amam verão isso como algo muito mais natural, como deveria ser com todos”, esclarece.

Um sonho?

“Tenho muita vontade de ser avó e ver minha filha muito feliz no trabalho e na vida amorosa”, conta. Além disso, a apresentora já cogitou morar na Argentina, conhecendo lugares como a Patagônia.

“Penso em viajar pelo mundo, ser uma cidade do mundo, ter lugares para passar as férias, mas é claro, ter um lugarzinho cheio de animais e rodeado pela natureza. Penso em uma fazenda longe de todos e de todos”.