Zé Marco vai dirigir o Fast Club-AM na temporada 2022

O técnico de Zé Marco, 40 anos, ex-Atlético Acreano, mas com passagens por Galvez-AC e Princesa do Solimões-AM, acertou sua transferência para o Fast Club-AM para a disputa do Campeonato Amazonense/2022. O acerto entre o profissional e a diretoria do Rolo Compressor ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), segundo garantiu o profissional em entrevista concedida à Rádio Difusora Acreana.

Com a confirmação de Zé Marco para comandar o Fast Club, cresce a possibilidade do ex-treinador celeste indicar de quatro a cinco nomes do futebol acreano para reforçar o time amazonense. O próprio treinador durante entrevista à rádio estatal acreana confirmou essa possibilidade. “Estamos trabalhando para levar de quatro a cinco nomes do futebol acreano para reforçar o time do Fast Club, mas ainda não existe nada concretizado”, explica o profissional.

Um dos possíveis nomes da lista do técnico seria o atacante Daniego. O atleta nesta temporada esteve atuando pelas equipes do Atlético Cearense e Atlético Acreano, mas já teria sido anunciado como reforço do Amazonas.

Fora das competições nacionais na próxima temporada, a diretoria do Fast Club promete um time competitivo para buscar as primeiras posições do Campeonato Amazonense de 2022. O clube trabalha com objetivo de trazer jogadores de várias partes do país, inclusive, alguns deles do futebol paraibano.

Carreira

Natural de Rolim de Moura (RO), Zé Marco trabalhou na função de treinador em apenas quatro clubes: Atlético Acreano (2014 e 2021), Princesa do Solimões-AM (2015 e 2016), Galvez-AC (2017, 2018, 2019 e 2020) e Força e Luz-RN (2021). Na temporada de 2020, o profissional conquistou o primeiro título na carreira no comando do Imperador Galvez.

Como atleta, o então volante Zé Marco vestiu as camisas de 12 clubes durante 15 temporadas (1999 até 2013). Veja quais foram os clubes: Pinheiros, Rio Negro-AM, Nacional-AM, Fast Club-AM, Grêmio Coariense-AM, Irati-PR, Campinense-PB, Penapolense-SP, Grêmio Capivariano-SP, Juventus-AC, Rio Branco-AC e Atlético-AC.